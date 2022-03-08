Маркиньос рассказал о своей странной для обеспеченного человека особенности

Футболисты по-разному относятся к автомобилям. Некоторые, как Пьер-Эмерик Обамеянг или Серхио Агуэро, всячески демонстрируют свои шикарные автопарки, иные, как Нголо Канте, добираются на тренировки на общественном транспорте. А вот у бразильского защитника «ПСЖ» Маркиньоса есть странная особенность - у него есть шикарная «тачка», но он не пользуется ею, предпочитая пользоваться такси.

- Я купил себе Ferrari давно. Зачем? Это была мечта детства. В детстве я мечтал о такой машине как о чем-то совершенно несбыточном. Но я вырос и смог купить себе ее. Просто чтобы исполнить мечту. Но пользуюсь машиной очень редко. Мне не нравится управлять автомобилем, мне становится скучно от этого. Есть много футболистов, которым нравится раскатывать на шикарных машинах, но я просто иногда подвожу друзей или членов семьи на Ferrari, и все, - заявил Маркиньос, которого цитирует SoFoot.