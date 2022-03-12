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Болельщики «ПСЖ» публично раскритиковали руководство клуба и футболистов после вылета из Лиги чемпионов

12 Марта 2022 • 17:27 Комментировать
ПСЖ
...
Бордо
1.15 7.80 19.00
Через 20 ч. 3 мин.

Представители фан-объединения Collectif Ultras Paris, болеющих за «ПСЖ», выступили с открытым письмом, в котором подвергли критике руководство клуба и футболистов после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала» (1:0, 1:3).

«Как настроиться на покорение вершин, если сезон, по ощущениям, начинается в феврале, а в домашних турнирах играешь пешком? Как создать настоящий футбольный проект, если команда – это просто набор «звёзд», практически не дополняющих друг друга?», – говорится в письме болельщиков парижан.

Фанаты «ПСЖ» уверены, что в раздевалке главный тренер не пользуется уважением, так как он попросту не имеет права принимать каких-либо решений. По словам болельщиков, футболисты предпочитают больше появляться на светских раутах, нежели на встречах с болельщиками клуба. Что касается владельца клуба, Нассера аль-Хелайфи, то представители фан-общества считают, что он не подходит для управления клубом, и в «ПСЖ» необходимо провести полную реорганизацию на всех уровнях. По убеждению болельщиков, нынешнее руководство парижан не служит клубу, а пользуется им.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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