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Чемпионат Франции. 1 лига

Жители Марселя требуют от Зидана отказаться от намерений возглавить «ПСЖ»

12 Марта 2022 • 07:37 Комментировать
ПСЖ
...
Бордо
1.15 7.80 19.00
13.03 15:00

Не секрет, что Зинедин Зидан - уроженец Марселя, и это может стать для него проблемой, если он решит возглавить «ПСЖ». В тех кварталах Марселя, из которых родом Зизу, живут бедные, но очень гордые люди. Они страшно не любят «столичных пижонов», то есть «ПСЖ». Париж и Марсель - настоящие антагонисты во всем. Как Милан и Неаполь в Италии, к примеру. Север и юг.

Зидан, соглашаясь на приглашение «ПСЖ», рискует потерять лицо среди своих родных, сообщает AS. А для человека восточного воспитания это значит очень многое... Недавно он побывал на презентации медицинского центра в Марселе, где земляки  буквально закидали Зидана требованиями не возглавлять «ПСЖ».

Но на самом деле есть компромиссный вариант - Зидан в Париже, но не у руля «ПСЖ», а сборной Франции, к примеру. Есть большая вероятность, что после чемпионата мира в Катаре Дешам может покинуть пост наставника французской сборной, и тогда на сцену будет приглашен именно Зидан.

А вот против этого в Марселе особо не возражают - Париж это одно, а «ПСЖ» - все-таки совсем другое.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Зинедин Зидан
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