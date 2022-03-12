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Ди Мария покинет «ПСЖ» летом

12 Марта 2022 • 12:12 Комментировать
ПСЖ
...
Бордо
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария покинет клуб нынешним летом, сообщает журналист Адриен Греньер в Twitter с ссылкой на L Equipe.

По информации источника, аргентинец не верит, что парижский клуб продлит с ним контракт. Игрок интересен итальянским и испанским клубам.  

Ди Мария выступает в «ПСЖ» с сезона 15/16. В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету футболиста 3 гола и 3 результативные передачи в 20 матчах. Контракт 34-летнего вингера истекает летом нынешнего года.

Ранее полузащитник выступал за «Бенфику», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в 2014 году.

Портал Transfermarkt оценивает Ди Марию в 15 миллионов евро.

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ПСЖ Анхель Ди Мария
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