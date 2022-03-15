Экс-футболист сборной Франции: «Мы не заслуживаем Месси, у него есть все основания для ухода»

Бывший полузащитник сборной Франции Йоан Мику прокомментировал поведение болельщиков «ПСЖ», освиставших Лионеля Месси.

«Зачем свистеть каждый раз, когда Месси касается мяча? Мы в самом деле достигли дна. Такое можно увидеть только во Франции – это очень печально. Мы просто не заслуживаем Месси [в своей стране]. Думаю, он уйдёт этим летом, и у него будут все основания для этого», – заявил бывший игрок «Бордо» и «Вердера».

Напомним, что Лионель Месси был освистан болельщиками «Пари Сен-Жермен» в матче против «Бордо» (3:0) из-за вылета парижской команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала.