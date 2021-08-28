Вейналдум: «Мне повезло играть с Месси»

Джорджиньо Вейналдум поведал, каково это выступать за одну команду с Лионелем Месси.

У голландского полузащитника поинтересовались, не заставил ли приход в стан парижан Лео Месси его ещё меньше сожалеть о срыве трансфера в «Барселону».

«Не думаю об этом. По правде говоря, мне повезло играть в Париже с Месси. Это нечто особенное – выступать за одну команду с игроком, обладающим такими качествами. Аргентинец ведёт себя скромно, он доброжелателен ко всем. Не могу дождаться его дебюта», - приводит слова Вейналдума Transfermarketweb.

Предполагается, что Лионель Месси впервые выйдет на поле в футболке «ПСЖ» в завтрашнем матче против «Реймса».