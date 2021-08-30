Неймар двумя словами описал победу над «Реймсом»

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар коротко высказался о вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Реймса». Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали победу на классе со счетом 2:0. Автором обоих голов стал нападающий Килиан Мбаппе, которого хочет подписать мадридский «Реал».

«Три балла», - гласит сообщение бразильца в инстаграм-аккаунте.

Неймар отыграл 66 минут, после чего уступил место на поле аргентинцу Лионелю Месси. Этот матч стал дебютным для 34-летнего форварда за «ПСЖ». Лео перебрался в парижскую команду этим летом на правах свободного агента, заключив контракт по схеме «2+1».