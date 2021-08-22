Сарабия не будет выступать за «Реал Сосьедад»

Вингер «ПСЖ» Пабло Сарабия не является целью басков.

«Пари Сен-Жермен» с целью сокращения своей и без того раздутой до предела зарплатной ведомости пытается хотя бы подать вид, что для клуба что-либо значит финансовый фэйр-плей. И как информирует источник bein Sports, парижане были готовы отпустить Пабло Сарабию в «Реал Сосьедад».

Но, как оказалось, баскам вариант с подписанием игрока сборной Испании, пусть даже на правах аренды, попросту не интересен.

Единственной возможностью трудоустройства в Испании для 29-летнего игрока остаётся возвращение в «Севилью», переговоры с которой уже стартовали.