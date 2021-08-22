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Испания. Примера

Сарабия не будет выступать за «Реал Сосьедад»

22 Августа 2021 • 21:52 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Леванте
1.55 4.20 6.00
28.08 20:30
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Вингер «ПСЖ» Пабло Сарабия не является целью басков.

«Пари Сен-Жермен» с целью сокращения своей и без того раздутой до предела зарплатной ведомости пытается хотя бы подать вид, что для клуба что-либо значит финансовый фэйр-плей. И как информирует источник bein Sports, парижане были готовы отпустить Пабло Сарабию в «Реал Сосьедад».

Но, как оказалось, баскам вариант с подписанием игрока сборной Испании, пусть даже на правах аренды, попросту не интересен.

Единственной возможностью трудоустройства в Испании для 29-летнего игрока остаётся возвращение в «Севилью», переговоры с которой уже стартовали.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Реал Сосьедад ПСЖ Пабло Сарабия Трансферы футбола - лето 2021
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано 1.45 4.3 7.7
окончен Атлетико М 1:0 Эльче 1.23 6 16
22.08  23:00 Леванте ... Реал Мадрид 4.5 4.2 1.7
23.08  21:00 Хетафе ... Севилья 3.5 3.1 2.3
23.08  23:00 Осасуна ... Сельта 2.7 3.1 2.8
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