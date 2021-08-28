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«Реал» поставил ультиматум «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

28 Августа 2021 • 13:09 Комментировать (3)
Бетис
...
Реал Мадрид
4.00 3.80 1.95
Через 7 ч. 14 мин.

У руководства мадридского «Реала» лопнуло терпение – испанцы сообщили «ПСЖ», что не собираются больше вестись на поводу у французского клуба.

В Мадриде недовольны тем фактом, что парижане не соглашаются на предложенную им сумму, в свою очередь с каждым днем повышая запросы за Киллиана Мбаппе. Как стало известно изданию Le Parisien, «Реал» выдвинул французам ультиматум – либо сделка будет оформлена завтра вечером за 180 миллионов евро, либо испанский гранд прекращает переговоры.

Более того, Перес уверен, что Мбаппе не станет соглашаться на новый контракт в «ПСЖ». В таком случае, зимой «сливочные» смогут договориться с форвардом о переходе на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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IosiphStalin
28 Августа 2021 в 15:02
Да на хрена аферистам арабам отдавать 180 лямов. Зимой бесплатно подписать и все...!
ARTUR
28 Августа 2021 в 13:31
цирк... очень страшный ультиматум )) в париже и катаре прям задрожали ))
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