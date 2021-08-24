Анри: «Надеюсь, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Вокруг Мбаппе очень много слухов, но я не знаю, что из этого правда, а что нет. Сейчас я могу наблюдать за ним поле, и я вижу, как он работает во благо команды и забивает голы. Вокруг него много шума, но он выполняет условия своего контракта и играет в футбол. Он исключительный игрок, а люди везде ищут интриги. Я надеюсь, что он останется в «ПСЖ», - цитирует нападающего L'Equipe.

Напомним, что контракт Мбаппе истекает в июне 2022 года. Сообщалось, что он не хочет его продлевать и намерен перейти в мадридский «Реал».