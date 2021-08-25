Мбаппе недоволен тем, что руководство «ПСЖ» не придерживается старых обещаний

Трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал» текущим летом находится под угрозой срыва. Стороны не могут найти компромисс, а представители обоих клубов в различных интервью обвиняют друг друга в некорректной манере ведения дел.

Остался недоволен такой ситуацией и сам футболист, у которого появились претензии к руководству парижан. По информации Marca, в 2017 году Мбаппе и «ПСЖ» дали один одному ряд обещаний. Игрок заверил клуб, что в будущем не покинет команду за бесплатно, запросив взамен согласиться на предложение мадридское «Реала», если оно когда-либо поступит. Добавим, что лидер сборной Франции с детства мечтает сыграть в футболке «сливочных».

Как итог, Мбаппе не устраивает тот факт, что «ПСЖ» не идет на уступки испанскому гранду, требуя за переход не менее 200 миллионов евро. Ранее он отклонил несколько предложений от французов по поводу нового контракта.