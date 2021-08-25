Рафинья хочет перейти в «Милан»

Полузащитник «ПСЖ» Рафинья Алькантара хочет сменить команду из-за отсутствия игровой практики, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, бразилец хочет стать игроком «Милана».

Сообщается, что игрок хотел бы вернуться в Италию, где раньше выступал за «Интер» на правах аренды. На данный момент переговоров между футболистом и клубом нет, однако сам бразилец выразил желание перейти в миланский клуб.

Напомним, что Рафинья перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2020 году за почти два миллиона евро. В составе парижского клуба он сыграл 35 матчей, в которых семь раз ассистировал партнерам. За «Интер» он выступал в сезоне 2017/18.