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Рафинья хочет перейти в «Милан»

25 Августа 2021 • 10:18 Комментировать
Милан
...
Кальяри
1.40 4.70 8.20
29.08 21:45
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Полузащитник «ПСЖ» Рафинья Алькантара хочет сменить команду из-за отсутствия игровой практики, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, бразилец хочет стать игроком «Милана».

Сообщается, что игрок хотел бы вернуться в Италию, где раньше выступал за «Интер» на правах аренды. На данный момент переговоров между футболистом и клубом нет, однако сам бразилец выразил желание перейти в миланский клуб.

Напомним, что Рафинья перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2020 году за почти два миллиона евро. В составе парижского клуба он сыграл 35 матчей, в которых семь раз ассистировал партнерам. За «Интер» он выступал в сезоне 2017/18.

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Милан ПСЖ Рафинья Алькантара Трансферы футбола - лето 2021
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