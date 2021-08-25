Компания Пике выкупила права на трансляцию Лиги 1 – в Испании покажут дебют Месси за «ПСЖ»

Жерар Пике косвенно поспособствовал тому, чтобы матчи французского чемпионата транслировались на территории Испании. Компания Kosmos Holding, которая принадлежит защитнику «Барселоны», выкупила права на телетрансляцию матчей Лиги 1.

Стороны подписали соглашение на три года, сообщает ESPN. При этом, сублицензия будет продана одному из местных телевизионных каналов. По предварительным данным, уже на этих выходных испанские зрители смогут увидеть встречу «Реймса» и «ПСЖ», в которой вероятно за парижскую команду дебютирует Лионель Месси.

Добавим, что ранее появлялась информация касательно безвозмездного показа данного поединка на стриминговой платформе Twitch.