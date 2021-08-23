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Франция. Лига 1

Салфетку со слезами Месси за 600 тысяч долларов попытается выкупить модель мужского журнала

23 Августа 2021 • 21:33 Комментировать (1)
Реймс
...
ПСЖ
15.00 7.70 1.17
29.08 21:45
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В ходе прощальной пресс-конференции Лионеля Месси в «Барселоне» аргентинец не смог сдержать эмоций, расплакавшись во время речи. Салфетку со слезами обладателя шести «Золотых мячей» выставили на аукцион за один миллион долларов.

Приобрести значимую вещь попыталась модель мужского журнала Playboy Луана Сандиен. Девушка предложила за салфетку 600 тысяч долларов. В интервью британскому изданию Daily Star она прокомментировала мотивы такого решения: «Надеюсь, я выиграю данный аукцион. Планирую во время различных фотосессий позировать с этой салфеткой без одежды».

Эта новость тут же разлеталась по социальным сетям, а личные болельщики Месси призывают организаторов не отдавать салфетку модели даже в случае честной победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Devito792@gmail.com
23 Августа 2021 в 21:44
Отдайте ей салфетку!
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Салфетку со слезами Месси за 600 тысяч долларов попытается выкупить модель мужского журнала
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