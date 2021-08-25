Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Бундеслига

В случае ухода Мбаппе, «ПСЖ» попытается переманить Левандовски – французы уже контактировали с окружением поляка

25 Августа 2021 • 20:45 Комментировать
Бавария
...
Герта
1.18 7.50 15.00
28.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

История с переходом Киллиана Мбаппе в «Реал» набирает обороты. Впрочем, руководство «ПСЖ» не только занято переговорами с мадридцами, но и активно ищет пути перестраховки в случае ухода француза.

Сегодня сообщалось, что гранду Лиги 1 интересен Роберт Левандовски, который совсем недавно изъявил о желании покинуть «Баварию» для нового вызова в карьере. Согласно изданию PSG Talks, слухи переросли в нечто большее. В течение дня представители «ПСЖ» уже контактировали с окружением поляка, передаёт источник.

О конкретном предложении речи не шло – владельцы французского клуба ждут ответной реакции от «Реала» касательно их запроса. Напомню, парижане не готовы расставаться с Мбаппе менее, чем за 200 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
20:45 · Германия. Бундеслига
В случае ухода Мбаппе, «ПСЖ» попытается переманить Левандовски – французы уже контактировали с окружением поляка
20:30 · Германия. Бундеслига
«Ювентусу» интересен бывший «зенитовец»
14:34 · Германия. Бундеслига
Кунья – игрок «Атлетико» официально
09:16 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» положил глаз на Левандовски и Комана слухи
08:42 · Германия. Бундеслига
​Райола выбивает невероятную зарплату для Холанна слухи
08:26 · Германия. Бундеслига
Забитцер согласовал контракт с «Баварией»
00:50 · Германия. Бундеслига
«Севилья» и дортмундская «Боруссия» достигли договорённости по Дилэйни
24 Августа
23:03 · Германия. Бундеслига
Тренер «Герты» высказался о грядущем переходе Куньи в «Атлетико»
19:27 · Германия. Бундеслига
Кунья близок к переходу в «Атлетико»
12:56 · Германия. Бундеслига
​Клопп оценил способности Холанна 1
10:54 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова продать Мориба за 20 млн евро, «РБ Лейпциг» предлагает 6 слухи
23 Августа
22:06 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» в шаге от подписания защитника сборной Германии слухи
11:21 · Германия. Бундеслига
​Киммих высказался после продления контракта с «Баварией»
10:50 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн высказался о свисте фанатов «Баварии» в адрес Сане
10:25 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о продлении контракта с Киммихом официально
Все новости
Рекомендуем
 