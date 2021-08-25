В случае ухода Мбаппе, «ПСЖ» попытается переманить Левандовски – французы уже контактировали с окружением поляка

История с переходом Киллиана Мбаппе в «Реал» набирает обороты. Впрочем, руководство «ПСЖ» не только занято переговорами с мадридцами, но и активно ищет пути перестраховки в случае ухода француза.

Сегодня сообщалось, что гранду Лиги 1 интересен Роберт Левандовски, который совсем недавно изъявил о желании покинуть «Баварию» для нового вызова в карьере. Согласно изданию PSG Talks, слухи переросли в нечто большее. В течение дня представители «ПСЖ» уже контактировали с окружением поляка, передаёт источник.

О конкретном предложении речи не шло – владельцы французского клуба ждут ответной реакции от «Реала» касательно их запроса. Напомню, парижане не готовы расставаться с Мбаппе менее, чем за 200 миллионов евро.