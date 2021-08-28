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В «ПСЖ» уверены, что «Боруссия» отпустит Холанна за 200 миллионов евро уже сейчас слухи

28 Августа 2021 • 12:33 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
14.00 7.50 1.20
29.08 21:45

«ПСЖ», по всей видимости, не собирается останавливаться на достигнутом. Текущее трансферное окно клуб намерен завершить подписанием Эрлинга Холанна.

Впрочем, такой вариант будет возможен только в случае продажи Киллиана Мбаппе за 200 миллионов евро. Вырученные за француза деньги тут же пойдут на трансфер Холанна, о таком желании владельцев сообщает ESPN.

С первого сентябре в силу вступают отступные в контракте норвежца с дортмундской «Боруссией», которые равны 75 миллионам евро. «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» уже ждут момента, чтобы начать с игроком прямые переговоры. Но, «ПСЖ» намерен опередить конкурентов, предложив немцам уже сейчас огромную сумму. В Париже считают, что руководство «Дортмунда» не сможет отказаться от такой щедрости.

Не стоит забывать, что французский клуб пока так и не принял предложение «Реала» по Мбаппе – мадридцы остановились на 180 миллионах евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2021
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