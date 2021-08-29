Месси может дебютировать за «ПСЖ» уже сегодня

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, недавно пополнивший ряды клуба, перейдя из каталонской «Барселоны», сегодня может дебютировать в составе парижан.

Лионель попал в заявку команды на дуэль с «Реймсом», которая стартует в 21:45 по московскому времени, но начнёт его на скамье запасных.

Напомним, первоначальный план руководства «ПСЖ» предполагал дебют Месси уже после паузы на матчи международных сборных, то есть 11 сентября. Но, похоже, аргентинцу не пришлось долго приводить себя в форму.

Стоит отметить, что Лионель Месси был не прочь остаться в «Барселоне», но из-за регламента испанской Ла Лиги, а также финансовых проблем клуба, был вынужден попрощаться с «сине-гранатовыми».