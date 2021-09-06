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Агуэро – о первом матче Месси в «ПСЖ»: «Он казался немного потерянным»

06 Сентября 2021 • 20:48 Комментировать (1)
Реймс
0:2
ПСЖ
окончен

Летний новобранец «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о дебютном матче своего соотечественника Лионеля Месси в футболке «Пари Сен-Жермена».

Лео Месси дебютировал за парижан перед самой международной паузой, выйдя на замену в игре 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0). К тому моменту вице-чемпионы Лиги 1 уже вели в счёте с комфортным перевесом, поэтому команда Почеттино не форсировала события на поле.

«Он казался немного потерянным на поле. Но каждый раз, когда Месси касался мяча, у него всё получалось», - приводит слова Агуэро Sport.es.

Прежде Кун рассказал об отличиях в плане тренировок в «Барселоне» и своём прошлом клубе – «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Artur_one
06 Сентября 2021 в 21:09
Мне кажется мы все были потерянными видеть его не в футболке Барселоны
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