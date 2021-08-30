Мбаппе высказался об очередной победе «ПСЖ» в Лиге 1

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившийся двумя забитыми мячами во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Реймса» (2:0), прокомментировал успех своей команды.

«Три балла, два гола, идеальный вечер», - гласит сообщение 22-летнего бомбардира в инстаграм-аккаунте.

По итогам четырех проведенных туров парижский коллектив набрал 12 пунктов и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в четырех встречах, записав на свой счет три результативных выстрела и две голевые передачи.