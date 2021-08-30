Почеттино оценил дебют Месси за «ПСЖ»

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о дебюте аргентинского форварда Лионеля Месси. 34-летний звездный игрок вышел на поле в матче с «Реймсом» (2:0), заменив в середине второго тайма бразильца Неймара.

«После его выхода команда обрела дополнительную уверенность. Мне понравился его дебют, все было хорошо. Пока Месси не в оптимальной форме, но он усердно работает на тренировках. После перерыва Лионель будет в хороших кондициях», - передает слова тренера RMC Sport.

Лео перебрался в парижский гранд на правах свободного агента. Аргентинец заключил с парижанами контракт на два года с возможностью пролонгации на сезон.