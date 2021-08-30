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Почеттино оценил дебют Месси за «ПСЖ»

30 Августа 2021 • 10:27 Комментировать
Реймс
0:2
ПСЖ
окончен

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о дебюте аргентинского форварда Лионеля Месси. 34-летний звездный игрок вышел на поле в матче с «Реймсом» (2:0), заменив в середине второго тайма бразильца Неймара.

«После его выхода команда обрела дополнительную уверенность. Мне понравился его дебют, все было хорошо. Пока Месси не в оптимальной форме, но он усердно работает на тренировках. После перерыва Лионель будет в хороших кондициях», - передает слова тренера RMC Sport.

Лео перебрался в парижский гранд на правах свободного агента. Аргентинец заключил с парижанами контракт на два года с возможностью пролонгации на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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