Мбаппе отклонил два предложения «ПСЖ» о продлении отношений

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе не горит желанием оставаться в Париже после окончания нынешнего сезона.

Как информирует источник L’Equipe, 22-летний звёздный нападающий «принцев» дважды отклонил предложения клуба касаемо вероятной пролонгации отношений. Сначала Мбаппе не устроил контракт на пять лет, по которому он мог заработать 125 миллионов евро. Затем «ПСЖ» предложил футболисту договор на три сезона, но и его Килиан отверг.

Как известно, в подписании француза заинтересован «Реал». Мадридцы были готовы заплатить за форварда 160 миллионов евро, но вице-чемпионы Лиги 1 сочли эту сумму недостаточной.