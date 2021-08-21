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Франция. Лига 1

Почеттино: «Не сказать, что полностью доволен командой»

21 Августа 2021 • 10:01 Комментировать
Брест
2:4
ПСЖ
окончен
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Вчера «ПСЖ» добыл свою третью победу кряду в чемпионате Франции, обыграв со счетом 4:2 «Брест». Правда, концовка встречи выдалась для команды напряженной, о чем на послематчевом интервью упомянул и главный тренер Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист сказал, что несмотря на добытые три очка, его подопечным надо прибавлять во всех аспектах игры. «Не сказать, что полностью доволен увиденным. Да, начало поединка осталось за нами, но в любом случае нужно больше двигаться. Также наблюдаются проблемы с быстрым переходом в защиту», - цитирует слова наставника местное издание L’Equipe.

Добавим, что следующим соперником парижан станет «Реймс». Вполне возможно, что в этой игре дебютирует Лионель Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Брест ПСЖ Лига 1 Маурисио Почеттино
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