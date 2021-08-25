Сарабия может вернуться в Ла Лигу

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт Marca. По данным источника, предметный интерес к игроку проявляет «Атлетико».

Сообщается, что мадридцы рассматривают Сарабию в качестве замены Саулю Ньигесу, на которого претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Контракт испанца с парижским клубом действует до 2024 года.

Напомним, что Сарабия стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Севильи» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» может арендовать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.