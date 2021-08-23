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Франция. Лига 1

«ПСЖ» задумался о немедленной продаже Мбаппе – тот снова отказался подписывать новый контракт

23 Августа 2021 • 23:09 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
15.00 7.70 1.17
29.08 21:45
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Руководство «ПСЖ» было уверенно, что им удастся не только удержать Киллиана Мбаппе в клубе этим летом, а и подписать с французом новый контракт. Но, один из лидеров команды продолжает настаивать на своем и регулярно отвергает предложения парижан.

Менеджмент начинает разочаровываться в подобном поведении игрока и уже задумывается о продаже футболиста, такой инсайдерской информацией поделилось местное издание RMC Sport. Более того, в клуб поступил официальный запрос по трансферу, но не от мадридского «Реала» - перехватить Мбаппе планирует один из представителей АПЛ.

Сам же нападающий настроен дождаться предложения от испанского гранда. Напомним, что ранее сообщалось о нежелании француза выступать за «ПСЖ» после подписания Лионеля Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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