«ПСЖ» задумался о немедленной продаже Мбаппе – тот снова отказался подписывать новый контракт

Руководство «ПСЖ» было уверенно, что им удастся не только удержать Киллиана Мбаппе в клубе этим летом, а и подписать с французом новый контракт. Но, один из лидеров команды продолжает настаивать на своем и регулярно отвергает предложения парижан.

Менеджмент начинает разочаровываться в подобном поведении игрока и уже задумывается о продаже футболиста, такой инсайдерской информацией поделилось местное издание RMC Sport. Более того, в клуб поступил официальный запрос по трансферу, но не от мадридского «Реала» - перехватить Мбаппе планирует один из представителей АПЛ.

Сам же нападающий настроен дождаться предложения от испанского гранда. Напомним, что ранее сообщалось о нежелании француза выступать за «ПСЖ» после подписания Лионеля Месси.