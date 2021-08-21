Вместо матча «ПСЖ» с «Брестом», Месси и Неймар отправились в гости к Суаресу

Лионель Месси и Неймар, которые не попали в заявку на вчерашний поединок между «Брестом» и «ПСЖ», были замечены в Испании.

Журналисты местного издания Mundo Deportivo увидели обоих футболистов в пригороде Барселоны, а именно к Кастельдефельсе. Там, по предварительной информации, находится дом уругвайского нападающего «Атлетико» Луиса Суареса, бывшего партнера Месси и Неймара по команде.

У самого Суареса в воскресенье запланирована игра «Атлетико» с «Эльче». В стартовом туре же неделю назад против «Сельты» уругваец выходил на замену.

Напомним, что «ПСЖ» вчера справился и без помощи своих звездных игроков, обыграв соперника со счетом 4:2.