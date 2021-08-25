«ПСЖ» наградил чемпионов Европы и Южной Америки

«Пари Сен-Жермен» вручил памятные статуэтки игрокам сборных Италии и Аргентины за победы на континентальных форумах нынешним летом.

«ПСЖ» активно работает над улучшением микроклимата в команде. В парижском клубе отметили итальянцев Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумму, которые стали триумфаторами Евро-2020. Напомним, что «скуадра адзурра» по пенальти одолела в финале команду Англии.

Аналогичные призы получили три аргентинских легионера «ПСЖ» за победу на Копа Америка – Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Соответствующим фото поделился у себя в инстаграм-профиле хавбек Марко Верратти.