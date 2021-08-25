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Чемпионат Европы 2020

«ПСЖ» наградил чемпионов Европы и Южной Америки

25 Августа 2021 • 21:17 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
15.00 7.70 1.17
29.08 21:45
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«Пари Сен-Жермен» вручил памятные статуэтки игрокам сборных Италии и Аргентины за победы на континентальных форумах нынешним летом.

«ПСЖ» активно работает над улучшением микроклимата в команде. В парижском клубе отметили итальянцев Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумму, которые стали триумфаторами Евро-2020. Напомним, что «скуадра адзурра» по пенальти одолела в финале команду Англии.

Аналогичные призы получили три аргентинских легионера «ПСЖ» за победу на Копа Америка – Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Соответствующим фото поделился у себя в инстаграм-профиле хавбек Марко Верратти.

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Италии Сборная Аргентины ПСЖ Анхель Ди Мария Марко Верратти Леандро Паредес Джанлуиджи Доннарумма
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