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Франция. Лига 1

Доннарумма: «Навас отличный вратарь, но я здесь, чтобы играть в футбол»

23 Августа 2021 • 15:00 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
15.00 7.70 1.17
29.08 21:45
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился своими впечатлениями от перехода в парижский клуб и рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом. 

«ПСЖ» давно хотел меня подписать, и вот я здесь. Конкуренция меня не пугает. Навас - отличный вратарь, но я здесь, чтобы играть в футбол. Уверен, что хорошая конкуренция поможет нам стать лучше. Я приехал сюда, чтобы стать основным вратарем, и я готов выбороть это право. У нас с Кейлором не будет проблем. Он очень хороший человек, мы друзья. И мы оба понимаем, что конкуренция в большом клубе - это нормальное явление», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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