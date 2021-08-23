Доннарумма: «Навас отличный вратарь, но я здесь, чтобы играть в футбол»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился своими впечатлениями от перехода в парижский клуб и рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом.

«ПСЖ» давно хотел меня подписать, и вот я здесь. Конкуренция меня не пугает. Навас - отличный вратарь, но я здесь, чтобы играть в футбол. Уверен, что хорошая конкуренция поможет нам стать лучше. Я приехал сюда, чтобы стать основным вратарем, и я готов выбороть это право. У нас с Кейлором не будет проблем. Он очень хороший человек, мы друзья. И мы оба понимаем, что конкуренция в большом клубе - это нормальное явление», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.