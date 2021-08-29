Месси дебютировал в «ПСЖ», его новая команда разобралась с «Реймсом»

В воскресенье великий форвард Лионель Месси провёл первый официальный матч не в футболке «Барселоны». Легендарный аргентинец дебютировал в «ПСЖ» в поединке четвертого тура Лиги 1 против «Реймса», заменив на 66-й минуте Неймара. Отметиться голом сходу у Месси не получилось, а его команда уверенно переиграла соперника со счетом 2:0. Оба мяча в активе Килиана Мбаппе.