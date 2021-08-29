Месси дебютировал в «ПСЖ», его новая команда разобралась с «Реймсом»

В воскресенье великий форвард Лионель Месси провёл первый официальный матч не в футболке «Барселоны». Легендарный аргентинец дебютировал в «ПСЖ» в поединке четвертого тура Лиги 1 против «Реймса», заменив на 66-й минуте Неймара. Отметиться голом сходу у Месси не получилось, а его команда уверенно переиграла соперника со счетом 2:0. Оба мяча в активе Килиана Мбаппе.
Протокол игры
|16' Мбаппе Килиан (0:1)
|63' Мбаппе Килиан (0:2)
Райкович Предраг • Фокет Томас • Гравильон Эндрю • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • Мбюкю Натанаэль 46' ( Бериша Валон ( 46') • Кассама Морету • Лопи Дион 71' ( Ван Берген Митчелл ( 71') • Манетси Маршал • Кеббаль Илан 75' ( Флипс Алексис ( 75') • Туре Эль Билал 81' ( Экитик Юго ( 81' ) 84'
Запасные: Диуф Йеванн • Конан Гислен • Дукуре Фоде • Кафаро Матьё
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • Маркиньос Маркос • Керер Тило • Диалло Абду 55' 75' ( Кимпембе Преснел ( 75') • Вейналдум Джорджиньо 66' ( Эррера Андер ( 66') • Гуэйе Идрисса • Верратти Марко 44' 75' ( Паредес Леандро ( 75' ) • 88'Ди Мария Анхель 81' ( Дракслер Юлиан ( 81') • Мбаппе Килиан • Неймар 66' ( Месси Лионель ( 66')
Запасные: Мюинга Арно • Данилу Перейра • Эбимбе Эрик • Доннарумма Джанлуиджи
29 августа. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).