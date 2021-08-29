Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 265 Комментарии
Лига 1

Месси дебютировал в «ПСЖ», его новая команда разобралась с «Реймсом»

29 Августа 2021 • 23:45 Комментировать (1)
Реймс
0:2
ПСЖ
окончен

В воскресенье великий форвард Лионель Месси провёл первый официальный матч не в футболке «Барселоны». Легендарный аргентинец дебютировал в «ПСЖ» в поединке четвертого тура Лиги 1 против «Реймса», заменив на 66-й минуте Неймара.  Отметиться голом сходу у Месси не получилось, а его команда уверенно переиграла соперника со счетом 2:0. Оба мяча в активе Килиана Мбаппе.

Протокол игры  
Реймс 0:2 ПСЖ
    16' Мбаппе Килиан (0:1)
    63' Мбаппе Килиан (0:2)
Райкович Предраг Фокет Томас Гравильон Эндрю Фас Ваут Абдельамид Юнис Мбюкю Натанаэль   46' (Бериша Валон (   46') Кассама Морету Лопи Дион   71' (Ван Берген Митчелл (   71') Манетси Маршал Кеббаль Илан   75' (Флипс Алексис (   75') Туре Эль Билал   81' (Экитик Юго (   81'   84')
Запасные: Диуф Йеванн Конан Гислен Дукуре Фоде Кафаро Матьё
Навас Кейлор Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Керер Тило Диалло Абду   55'   75' (Кимпембе Преснел (   75') Вейналдум Джорджиньо   66' (Эррера Андер (   66') Гуэйе Идрисса Верратти Марко   44'   75' (Паредес Леандро (   75'   88') Ди Мария Анхель   81' (Дракслер Юлиан (   81') Мбаппе Килиан Неймар   66' (Месси Лионель (   66')
Запасные: Мюинга Арно Данилу Перейра Эбимбе Эрик Доннарумма Джанлуиджи
29 августа. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Реймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Августа 2021 в 23:59
ну так то игра ПСЖ пока что не устрашает )) посмеялся над бестолковым Неймарчиком , ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ , типа форму набирать нужно )) когда извиняюсь спросить ))) Месси как третья нога )) а ажиотажу было будто Иисус воскрес )) я желаю ему конечно удачи , но что то подсказывает мне что будет то же что и с Криштиану утухнет через сезон
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лилль 2:1 Монпелье 1.65 3.8 5.5
окончен Реймс 0:2 ПСЖ 13.5 7.5 1.2
Все матчи
Новости
29 Августа
23:45 · Франция. Лига 1
Месси дебютировал в «ПСЖ», его новая команда разобралась с «Реймсом» 1
23:15 · Франция. Лига 1
Месси дебютировал за «ПСЖ» 3 молния
21:22 · Франция. Лига 1
Месси может дебютировать за «ПСЖ» уже сегодня
21:15 · Франция. Лига 1
«Реймс» - «ПСЖ» - 0:2 (закончен) 2
20:09 · Франция. Лига 1
Не чемпионский старт: «Лилль» покинул опасную зону, обыграв «Монпелье»
18:01 · Франция. Лига 1
«Анже» вышел на первое место, «Страсбург» впервые победил
15:57 · Франция. Лига 1
«Монако» наконец-то победил в Лиге 1 2
13:35 · Франция. Лига 1
«Труа» - «Монако» - 1:2 (завершён)
12:36 · Франция. Лига 1
​Месси – в заявке «ПСЖ» на ближайший матч 1
12:31 · Франция. Лига 1
​Мбаппе обвиняет «ПСЖ» в нарушении договорённости 1 слухи
11:40 · Франция. Лига 1
​Макгрегор настроен обойти Месси в рейтинге Forbes
11:28 · Италия. Серия А
​«Ювентус» работает над арендой Икарди
02:33 · Франция. Лига 1
Реймс - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:27 · Франция. Лига 1
Труа - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Августа
23:58 · Франция. Лига 1
«Марсель» разобрался с «Сент-Этьеном»
Все новости
Рекомендуем
 