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Франция. Лига 1

Тодибо – про Месси: «На тренировках нам нельзя было его трогать»

21 Августа 2021 • 09:29 Комментировать (2)
Реймс
...
ПСЖ
29.08 21:45
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Текущим летом Лионель Месси впервые в своей карьере покинул «Барселону», что спровоцировало массу дискуссий и слухов. Интересным фактом со своего опыта выступлений бок о бок с аргентинцем поделился и бывший защитник каталонского клуба Жан-Клер Тодибо.

Отвечая на вопросы авторитетного издания Goal, француз упомянул о тренировках вместе с Месси. Он заявил, что футболистам запрещали грубо действовать против бывшего капитана «сине-гранатовых». «Он является лучшим игроком всех времен и народов, мы боялись нанести ему травму», - сказал Тодибо.

Впрочем, он также добавил, что подобное считается нормальной практикой во всех коллективах. Сам Тодибо сейчас тоже выступает во французском чемпионате, а личная встреча с Месси на футбольном поле может состоятся уже в декабре этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жан-Клер Тодибо
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
21 Августа 2021 в 11:46
ну и что тут нового ??7 это нормально что ноги на тренировках друг другу не ломают , а для повышения физической борьбы с противником есть комплекс упражнений
Ale10JUFC
21 Августа 2021 в 09:44
Ну тут как бы двоякое ощущение, как бы получит травму игрок имеющий решающую роль в оф. матчах и капец, но есть как бы и то что если тренируешься в пол силы играть на полную будет сложно.
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