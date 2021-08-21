Тодибо – про Месси: «На тренировках нам нельзя было его трогать»

Текущим летом Лионель Месси впервые в своей карьере покинул «Барселону», что спровоцировало массу дискуссий и слухов. Интересным фактом со своего опыта выступлений бок о бок с аргентинцем поделился и бывший защитник каталонского клуба Жан-Клер Тодибо.

Отвечая на вопросы авторитетного издания Goal, француз упомянул о тренировках вместе с Месси. Он заявил, что футболистам запрещали грубо действовать против бывшего капитана «сине-гранатовых». «Он является лучшим игроком всех времен и народов, мы боялись нанести ему травму», - сказал Тодибо.

Впрочем, он также добавил, что подобное считается нормальной практикой во всех коллективах. Сам Тодибо сейчас тоже выступает во французском чемпионате, а личная встреча с Месси на футбольном поле может состоятся уже в декабре этого года.