​Месси – в заявке «ПСЖ» на ближайший матч

«ПСЖ» обнародовал имена 22 футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче Лиги 1 против «Реймса». В списке находится звёздный новичок команды Лионель Месси – он может дебютировать в новой команде.

Напомним, что «ПСЖ» подписал Лионеля Месси бесплатно в качестве свободного агента.

Также в заявке парижан на воскресную игру находится Килиан Мбаппе, который под занавес летнего трансферного окна может оказаться в «Реале».

Матч между «Реймсом» и «ПСЖ» начнётся в 21:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.