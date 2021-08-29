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Лига 1

​Месси – в заявке «ПСЖ» на ближайший матч

29 Августа 2021 • 12:36 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
13.00 7.00 1.22
Через 7 ч. 10 мин.

«ПСЖ» обнародовал имена 22 футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче Лиги 1 против «Реймса». В списке находится звёздный новичок команды Лионель Месси – он может дебютировать в новой команде.

Напомним, что «ПСЖ» подписал Лионеля Месси бесплатно в качестве свободного агента.

Также в заявке парижан на воскресную игру находится Килиан Мбаппе, который под занавес летнего трансферного окна может оказаться в «Реале».

Матч между «Реймсом» и «ПСЖ» начнётся в 21:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.  

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Лионель Месси ПСЖ
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29.08  16:00 Ланс ... Лорьян 1.73 3.65 5.1
29.08  18:00 Лилль ... Монпелье 1.67 3.85 5.3
29.08  21:45 Реймс ... ПСЖ 13 7 1.22
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