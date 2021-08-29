​Месси – в заявке «ПСЖ» на ближайший матч

«ПСЖ» обнародовал имена 22 футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче Лиги 1 против «Реймса». В списке находится звёздный новичок команды Лионель Месси – он может дебютировать в новой команде.
Напомним, что «ПСЖ» подписал Лионеля Месси бесплатно в качестве свободного агента.
Также в заявке парижан на воскресную игру находится Килиан Мбаппе, который под занавес летнего трансферного окна может оказаться в «Реале».
Матч между «Реймсом» и «ПСЖ» начнётся в 21:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.
Un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Reims #SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021