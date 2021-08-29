​Макгрегор настроен обойти Месси в рейтинге Forbes

Известный боец Конор Макгрегор сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Публикация представляет собой фотографию Макгрегора в футболке «ПСЖ», а также скриншоты данных о заработке самых высокооплачиваемых спортсменов на планете.

«Месси зарабатывает 75 миллионов долларов в год. Будет сложно обойти его без ещё одного боя. Но не нужно списывать меня со счетов», - написал ирландец.

Напомним, что в августе Лионель Месси стал игроком «ПСЖ». Французский гранд подписал звёздного аргентинского нападающего бесплатно в качестве свободного агента. «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых трудностей.