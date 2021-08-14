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Франция. Лига 1

Стало известно, когда Месси может дебютировать за «ПСЖ»

14 Августа 2021 • 09:35 Комментировать (2)
Реймс
...
ПСЖ
29.08 21:45
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Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси еще не набрал оптимальные кондиции для дебюта за французскую команду. По сведениям Le Parisien, на подготовку 34-летнего нападающего уйдет около двух недель.

Таким образом, Лео не поможет парижанам в предстоящих матчах Лиги 1 против «Страсбурга» и «Бреста». Дебют аргентинца может состояться в поединке четвертого тура с «Реймсом». Эта встреча запланирована на 29 августа.

О переходе Месси стало известно в начале текущей недели. Форвард подписал с «ПСЖ» трудовое соглашение по схеме «2+1». За новую команду Лионель будет выступать под 30-м номером.

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Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
14 Августа 2021 в 11:43
И недели бы хватило на восстановление. Практика есть ,ведь недавно надрали бразилов на Кубке Америки .) Так ШО с песней и в бой .)
K.karitch
14 Августа 2021 в 09:43
Ышшо игроцкие репетузы не нашли гному. А Антонелла свои не даёт...
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14.08  18:00 Лилль ... Ницца 1.77 3.6 4.8
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