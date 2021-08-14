Стало известно, когда Месси может дебютировать за «ПСЖ»

Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси еще не набрал оптимальные кондиции для дебюта за французскую команду. По сведениям Le Parisien, на подготовку 34-летнего нападающего уйдет около двух недель.

Таким образом, Лео не поможет парижанам в предстоящих матчах Лиги 1 против «Страсбурга» и «Бреста». Дебют аргентинца может состояться в поединке четвертого тура с «Реймсом». Эта встреча запланирована на 29 августа.

О переходе Месси стало известно в начале текущей недели. Форвард подписал с «ПСЖ» трудовое соглашение по схеме «2+1». За новую команду Лионель будет выступать под 30-м номером.