​Мбаппе: «Всегда хотел помогать Лиге 1 расти»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу французского чемпионата в ходе интервью для Esquire.

«Французский чемпионат – не лучший чемпионат в мире, но я всегда чувствовал ответственность, желая помогать Лиге 1 расти», - рассказал Мбаппе.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Слухи регулярно связывают форварда с переходом в «Реал».

Напомним, что Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ» с лета 2017 года после перехода из «Монако». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего футболиста в 160 миллионов евро.