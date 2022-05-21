«Реал» хочет «задержать» Винисуса до 2028 года

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выступает в команде с 2019 года, и сейчас он стал действительно важным элементом в составе клуба. Это понимает и руководство «бланкос», которое хочет перезаключить новый контракт с форвардом.

Нынешнее соглашение действует до 2024 года, и мадридцы, как уточняет Globo Esporte, хотят продлить его до 2028 года. Финансовые условия нового соглашения пока что не сообщаются, подробности могут появиться позже.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор забил семнадцать голов в матчах чемпионата испанской Ла Лиги, появившись на поле 35 раз.