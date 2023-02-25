«Интер» и «Ювентус» нацелились на форварда «Аталанты»

Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» положили глаз на форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана. По информации от журналиста Экрема Конура, нигериец действительно интересен топ-клубам из Серии А.

Помимо интереса из Италии, Лукман также пользуется спросом в Англии, Франции и Испании. Футболист добился большого прогресса в нынешнем сезоне, чем и привлёк внимание к своей кандидатуре.

За свою карьеру Лукман также успел поиграть в Английской премьер-лиге за такие команды, как «Эвертон», «Фулхэм» и «Лестер». В нынешнем сезоне Адемола отметился 12 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Италии.