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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта отказался комментировать слухи, связывающие его с «ПСЖ»

24 Февраля 2023 • 16:31 Комментировать
Болонья
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Интер Милан
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26.02 14:30

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном назначении в «ПСЖ». Напомним, работа нынешнего наставника парижан Кристофа Галтье находится под угрозой, так как руководство недовольно игрой команды в последние недели.

«Я не буду комментировать ситуацию и слухи о «ПСЖ». Я на 100% сосредоточен на следующей игре», – сказал Мотта на пресс-конференции.

Напомним, Мотта ранее выступал за «ПСЖ» в качестве футболиста. Итальянца бразильского происхождения связывали с возвращением на «Парк де Пренс» ещё летом, но руководство всё же решило назначить Кристофа Галтье.

Пресса в последнее время также связывает с возвращением в «ПСЖ» бывшего тренера команды Томаса Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья ПСЖ Тьяго Мотта
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