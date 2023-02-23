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Чемпионат Италии. Серия А

Ванда Нара рассказала, как покорила сердце Икарди

23 Февраля 2023 • 01:03 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
26.02 14:30

Итальянский журналист Николо Скира в своих соцсетях опубликовал цитату супруги и агента Мауро Икарди Ванды Нары, которая рассказала, как покорила сердце аргентинского нападающего.

«Я принесла «Интеру» 70 млн евро с продажи Икарди в «ПСЖ». На эти деньги они затем построили ту команду, с которой взяли Скудетто. Мы остались в хороших отношениях с клубом. «Реал» и «Ювентус» хотели Мауро. Как я его покорила? Готовила пасту с маслом и пармезаном», - цитирует её Скира.

На данный момент Икарди в рамках аренды успешно выступает в Турции за «Галатасарай» и ведёт «львов» Стамбула к чемпионству. Права на нападающего принадлежат «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Мауро Икарди Ванда Нара
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