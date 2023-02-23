Ванда Нара рассказала, как покорила сердце Икарди

Итальянский журналист Николо Скира в своих соцсетях опубликовал цитату супруги и агента Мауро Икарди Ванды Нары, которая рассказала, как покорила сердце аргентинского нападающего.

«Я принесла «Интеру» 70 млн евро с продажи Икарди в «ПСЖ». На эти деньги они затем построили ту команду, с которой взяли Скудетто. Мы остались в хороших отношениях с клубом. «Реал» и «Ювентус» хотели Мауро. Как я его покорила? Готовила пасту с маслом и пармезаном», - цитирует её Скира.

На данный момент Икарди в рамках аренды успешно выступает в Турции за «Галатасарай» и ведёт «львов» Стамбула к чемпионству. Права на нападающего принадлежат «ПСЖ».