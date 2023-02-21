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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и Чалханоглу согласовали контракт до 2026 года

21 Февраля 2023 • 20:57 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
26.02 14:30

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу готов продлить трудовой договор с клубом.

Ранее стало известно о переговорах между боссами «нерадзурри» и представителями 29-летнего игрока. Согласно новому отчёту итальянских СМИ, в настоящий момент стороны уже достигли договорённости по всем условиям контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Ожидается, что в скором времени клуб подтвердит сделку официально.

Хакан Чалханоглу перебрался в «Интер» из «Милана» летом 2021 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он отметился тремя голами и шестью ассистами в 30 встречах за команду Симоне Индзаги во всех турнирах.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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