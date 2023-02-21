«Интер» и Чалханоглу согласовали контракт до 2026 года

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу готов продлить трудовой договор с клубом.

Ранее стало известно о переговорах между боссами «нерадзурри» и представителями 29-летнего игрока. Согласно новому отчёту итальянских СМИ, в настоящий момент стороны уже достигли договорённости по всем условиям контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Ожидается, что в скором времени клуб подтвердит сделку официально.

Хакан Чалханоглу перебрался в «Интер» из «Милана» летом 2021 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он отметился тремя голами и шестью ассистами в 30 встречах за команду Симоне Индзаги во всех турнирах.