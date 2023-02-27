Кассано назвал единственного достойного «Интера» тренера

Очередное поражение «Интера», на сей раз от «Болоньи», дало отличный повод для злорадства Антонио Кассано, бывшего футболиста «Интера» - он не особо жалует нынешнего наставника команды, Симоне Индзаги. Кассано считает, что летом Индзаги придется уйти, и он знает, кто должен возглавить «Интер».

- Спасти Индзаги может только победа в Лиге чемпионов. Если этого не будет, он уйдет, 99,9%. И единственный, кто может заменить его - это Антонио Конте, - цитирует слова Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Конте уже тренировал «Интер» и привел его к чемпионскому титулу 2021 года.