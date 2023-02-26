Болонья - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В воскресенье «Интер» сыграет на выезде против «Болоньи», середняка Серии А, который в последнее время крайне неудачно проводит матчи на «Джузеппе Меацца», а вот на своем поле доставляет проблемы «сине-черным». В феврале команды показывают хороший победный футбол. Надеемся, что и сегодня поединок порадует болельщиков.

С 14:30 показ на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.