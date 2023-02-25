«Интер» готов пожертвовать двумя игроками, чтобы удержать Бареллу

Миланский «Интер» планирует заработать на продаже игроков в летнее трансферное окно, но не намерен отпускать Николо Бареллу.

Интерес к 26-летнему полузащитнику проявляет «Ливерпуль», считающий итальянца одной из главных целей на рынке. Согласно Football Italia, «Интер» сделает всё, чтобы сохранить игрока в своих рядах, при этом на трансфер могут быть выставлены другие футболисты – Дензел Дюмфрис и Марсело Брозович, чья продажа компенсировует несостоявшуюся сделку по Барелле.

По слухам, интерес к Дюмфрису проявляют английские клубы, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а на Брозовича претендует «Барселона».