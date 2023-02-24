Снейдер: «Взаимоотношения Моуринью и Матерацци – это нечто особенное»

Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер вспомнил, как добивался успеха вместе с Жозе Моуринью и Марко Матерацци.

Миланский коллектив взял верх над мюнхенской «Баварией» в финальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» в 2010 году.

«Я никогда не забуду о той победе в Лиге чемпионов с «Интером». Каждый с детства мечтает поднять над головой этот турнир, и этот момент, конечно, всегда будет для меня особенным. Невозможно забыть и о взаимоотношениях Моуринью с Матерацци: помню, как один отправил другому письмо за несколько недель до финала с просьбой открыть после финального свистка – оказалось, там был точно угаданный итоговый счёт», – цитирует CalcioNews24 нидерландца.