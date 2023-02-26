​Индзаги прокомментировал поражение «Интера»

В воскресенье «Интер» огорчил своих болельщиков, проиграв в гостях у «Болоньи» со счётом 0:1. После финального свистка комментарий дал рулевой миланской команды Симоне Индзаги.

«Наш подход был неправильным с самого начала. Первый тайм не соответствовал стандартам «Интера».

«Болонья» находится в хорошей форме. Оценив соперника, мы поверили в победу, но затем пропустили гол, которого можно было избежать. Мы рассержены, потому что травмы – это только отговорка. Мы должны были сделать больше в этом матче», - высказался Индзаги для Sky Sport Italia.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. От «Наполи» команда Симоне Индзаги отстаёт на 18 очков.