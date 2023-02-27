«Болонья» впервые в 21-м веке выиграла у «Интера» два матча подряд на своем стадионе

Главной сенсацией двадцать четвертого тура итальянской Серии А стала победа «Болоньи» над миланским «Интером» - единственный мяч встречи был забит на 76-й минуте усилиями Рикардо Орсолини. Как оказалось, «Болонья» выиграла два матча кряду у «Интера» на своем поле впервые в 21-м веке, ранее это случалось в последний раз в 1999 году.

Напомним, что и в прошлом сезоне «Болонья» обыграла «Интер», и тогда это было со счетом 2:1 - это было очень тяжелое поражение, которое в итоге стоило миланцам чемпионского титула, ведь они уступили его с дефицитом лишь в два очка, известным конкурентам из «Милана».