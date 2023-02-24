Полузащитник «Интера» возглавляет список трансферных целей «Ливерпуля»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может перебраться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.

«Красные» давно считаются претендентами на итальянца, и в текущем месяце в СМИ уже появлялась информация о заинтересованности мерсисайдского клуба в подписании хавбека. Согласно обновлённому отчёту La Gazzetta dello Sport, «Ливерпуль» не просто присматривается к 26-летнему футболисту, а считает его подписание одной из главных целей на лето.

Трансферная стоимость Николо Бареллы оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро. В текущем сезоне полузащитник стал автором шести голов и семи ассистов, отыграв 30 матчей за «нерадзурри».