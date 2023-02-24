Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник «Интера» возглавляет список трансферных целей «Ливерпуля»

24 Февраля 2023 • 23:35 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
1 4.70 X 3.90 2 1.73
Через 22 ч. 53 мин.

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может перебраться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.

«Красные» давно считаются претендентами на итальянца, и в текущем месяце в СМИ уже появлялась информация о заинтересованности мерсисайдского клуба в подписании хавбека. Согласно обновлённому отчёту La Gazzetta dello Sport, «Ливерпуль» не просто присматривается к 26-летнему футболисту, а считает его подписание одной из главных целей на лето.

Трансферная стоимость Николо Бареллы оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро. В текущем сезоне полузащитник стал автором шести голов и семи ассистов, отыграв 30 матчей за «нерадзурри».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Николо Барелла трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
51 мин
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
0
1
2.46 3.55 2.85
Видео
25.02.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.30 2.80
Видео
25.02.23 в 18:00
Лестер Лестер
Арсенал Арсенал
5.40 4.10 1.64
Видео
25.02.23 в 18:00
Лидс Лидс
Саутгемптон Саутгемптон
1.92 3.75 3.95
Видео
25.02.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.91 3.70 4.10
Видео
25.02.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.20 5.40 1.39
Видео
25.02.23 в 22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.30 3.85 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
23:35 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Интера» возглавляет список трансферных целей «Ливерпуля»
22:59 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Сейчас не лучшее время для игры с «Ливерпулем»
22:49 · Англия. Премьер-лига
Александр Глеб верит в чемпионство «Арсенала»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» хочет приобрести клуб французской Лиги 1 слухи
22:28 · Англия. Премьер-лига
Хьюз: «Сильные тренеры слишком дорожат своей репутацией и больше думают об ущербе»
22:16 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» считают Клоппа вероятным сменщиком Анчелотти слухи
22:00 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал АПЛ сложнейшей лигой мира
21:54 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 февраля 2023
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 февраля 2023
21:08 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Иногда всё складывается против тебя»
20:48 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 февраля 2023
20:41 · Англия. Кубок лиги
Шоу – о финале Кубка лиги: «Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла»
20:21 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Мне всё нравится в «Челси»
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Салиба: «Хочу вернуть «Арсенал» на вершину» 1
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Капелло вспомнил, как почти заменил Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем