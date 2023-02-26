​Лаутаро Мартинес: «С такой игрой мы ничего не добьёмся»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался после поражения команды в гостевом матче Серии А против «Болоньи» (0:1).

«У меня ощущение, что с такой игрой мы ничего не добьёмся. Нам нужно быть более стабильными. Мы провели отличный матч в Лиге чемпионов, приехали сюда с энтузиазмом, а затем сыграли вот так… Нужно поднять головы и двигаться вперёд, иначе мы ничего не добьёмся.

«Болонья» - хорошая команда. Сегодня они были лучше нас и заслужили победу. Хочу извиниться перед фанатами «Интера». Мы отстаём от «Наполи» на 18 очков, поэтому что-то явно не работает», - сказал Мартинес итальянскому Sky.