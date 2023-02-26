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Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро Мартинес: «С такой игрой мы ничего не добьёмся»

26 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать
Болонья
1:0
Интер Милан
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался после поражения команды в гостевом матче Серии А против «Болоньи» (0:1).

«У меня ощущение, что с такой игрой мы ничего не добьёмся. Нам нужно быть более стабильными. Мы провели отличный матч в Лиге чемпионов, приехали сюда с энтузиазмом, а затем сыграли вот так… Нужно поднять головы и двигаться вперёд, иначе мы ничего не добьёмся.

«Болонья» - хорошая команда. Сегодня они были лучше нас и заслужили победу. Хочу извиниться перед фанатами «Интера». Мы отстаём от «Наполи» на 18 очков, поэтому что-то явно не работает», - сказал Мартинес итальянскому Sky.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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