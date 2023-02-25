Барелла не горит желанием менять «Интер» на «Ливерпуль»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла рад остаться в клубе.

«Ливерпуль» намерен заняться усилением средней линии в летнее трансферное окно, и именно Барелла считается одной из приоритетных целей мерсисайдцев на рынке. Согласно сведениям итальянских СМИ, 26-летний футболист не планирует никуда уходить, так как полностью удовлетворён проектом «Интера» и своей ролью в нём. В следующем сезоне хавбек, как ожидается, станет вице-капитаном «нерадзурри».

Контракт Николо Бареллы с миланским клубом рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость итальянца в 70 млн евро.