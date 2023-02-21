«Интер» намерен сохранить Чалханоглу и Бастони

«Интер» хочет продлить контракты с защитником Алессандро Бастони и хавбеком Хаканом Чалханоглу.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, боссы миланского клуба готовят длительные трудовые соглашения для обоих футболистов. Стоит отметить, что ранее руководители «Интера» подтвердили переговоры с агентами Чалханоглу. Действующие контракты игроков истекают летом 2024 года.

После 23 туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков. Лидером чемпионата является «Наполи» (62 очка).

В следующем туре «нерадзурри» встретятся в гостях с «Болоньей». Матч состоится 26 февраля, начало — в 14:30 по мск.