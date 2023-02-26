Мотта: «Молодцы!»

В матче двадцать четвертого тура «Интер» вновь споткнулся - и снова, как уже было в апреле прошлого года, о «Болонью». Команда Тьяго Мотты обыграла фаворита с минимальным преимуществом - единственный гол незадолго до конца матча забил Рикардо Орсолини. Мотта очень доволен итогами игры.

- Видеть, что тифози остались на стадионе и пели гимн - это фантастика. Я рад такому симбиозу между нашими фанатами и игроками. Мы сыграли очень хорошо, сбалансировано, атаковали, помогали друг другу в нападении и в защите, не позволяли сопернику создавать численное преимущество. Молодцы! - цитирует наставника «Болоньи» fcinter1908.it.