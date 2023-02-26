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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта: «Молодцы!»

26 Февраля 2023 • 21:13 Комментировать
Болонья
1:0
Интер Милан
окончен

В матче двадцать четвертого тура «Интер» вновь споткнулся - и снова, как уже было в апреле прошлого года, о «Болонью». Команда Тьяго Мотты обыграла фаворита с минимальным преимуществом - единственный гол незадолго до конца матча забил Рикардо Орсолини. Мотта очень доволен итогами игры.

- Видеть, что тифози остались на стадионе и пели гимн - это фантастика. Я рад такому симбиозу между нашими фанатами и игроками. Мы сыграли очень хорошо, сбалансировано, атаковали, помогали друг другу в нападении и в защите, не позволяли сопернику создавать численное преимущество. Молодцы! - цитирует наставника «Болоньи» fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Тьяго Мотта
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