Госенс: «Аталанта» стала для меня зоной комфорта, я хотел перейти в большой клуб»

Левый защитник «Интера» Робин Госенс вспомнил, как переходил из «Аталанты».

Именно в Бергамо немецкий игрок сделал себе имя, однако в начале 2022 года он посчитал, что должен двигаться дальше: «Переход в «Интер» стал для меня серьёзным вызовом, потому что я покинул зону комфорта, уйдя из «Аталанты». Мне было очень хорошо в Бергамо, но я чувствовал, что могу сделать следующий шаг и закрепиться в более статусном клубе. После перехода для тебя всё начинается с нуля – здесь ты никто, приходится всё доказывать заново. Посмотрим, был ли я прав, когда решился на этот шаг», – рассказал Госенс в интервью официальному сайту УЕФА.