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Чемпионат Италии. Серия А

Госенс: «Аталанта» стала для меня зоной комфорта, я хотел перейти в большой клуб»

21 Февраля 2023 • 22:19 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
26.02 14:30

Левый защитник «Интера» Робин Госенс вспомнил, как переходил из «Аталанты».

Именно в Бергамо немецкий игрок сделал себе имя, однако в начале 2022 года он посчитал, что должен двигаться дальше: «Переход в «Интер» стал для меня серьёзным вызовом, потому что я покинул зону комфорта, уйдя из «Аталанты». Мне было очень хорошо в Бергамо, но я чувствовал, что могу сделать следующий шаг и закрепиться в более статусном клубе. После перехода для тебя всё начинается с нуля – здесь ты никто, приходится всё доказывать заново. Посмотрим, был ли я прав, когда решился на этот шаг», – рассказал Госенс в интервью официальному сайту УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Робин Госенс
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